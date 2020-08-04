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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binbaşı Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı

İHA

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Binbaşı Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı

Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 20201 Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarından” tutuklandı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan 6 zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 3 şüphelinin ise daha önceden cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan 1 şüphelinin ise Suriye’de PKK/KCK/YPG saflarında firarda olduğu belirlenirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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