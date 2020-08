Hızır Çeşmesi bölgesinde çevre sorunu

Muş’un Varto ilçesinin Beşikkaya köyünde bulunan ve her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Hızır Çeşmesi bölgesinde yaşanan çevre sorunu için yazarlar, şairler ve müzisyenler bir araya geldi.

Varto İlçesine 20 kilometre mesafede bulunan 70 haneli ve 500 nüfuslu Beşikkaya köyündeki Hızır Çeşmesi, her gün yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Burada piknik yaparak eğlenen insanlar, dilek ağacına dilekte bulunup, Hızır Aleyhisselam’ın atının ayak izlerinin olduğu iddia edilen taşı öpüp dua ediyorlar. Hızır Çeşmesi bölgesindeki sorunların giderilmesi için bir araya gelen yazar, şair ve müzisyenlerle bazı derneklerin temsilcileri adına açıklama yapan Varto Hızır Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veli Beyazgül, son günlerde meydana gelen sel felaketinden dolayı Hızır Çeşmesi’nin zarar gördüğünü belirterek, “Burada kurbanını kesen, çöpünü kendisi ile götürmelidir. Burada çok sayıda dikkat edilmesi gereken kural var. Kadim değerlerimiz burada yaşamaktadır. Bütün insanları duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.

Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Akdağ ise, Hızır Çeşmesi’nin korunması için bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hızır Çeşmesi’ndeki durumları ve sel felaketini gözden geçirdik. Varto’da yaşayan değerler bu konu için çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

Müzisyen Umut Gündüz de, önceliklerinin Hızır Çeşmesi’nin temizliği olduğunu söyleyerek, “Burayı ziyaret eden insanlardan ricamız, lütfen çöpünüzü buraya bırakmayın. Selden dolayı zaten burası bir tahribat gördü. İnşallah yakın bir zamanda burada bir çalışma yürütülür ve her şey daha düzenli olur. Burası bir ibadet yeri olduğundan dolayı burayı piknik alanı olarak kullanmayalım ve ayakkabıyla girmeyelim ya da burada alkol almayalım. Çünkü burası ziyaret yeri, biraz daha önem verelim” diye konuştu.

Almanya’dan eşi Fidan Bingöl ile Hızır Çeşmesi’ni ziyarete geldiğini söyleyen Halit Bingöl, “Çok güzel suyu var. Bu su Avrupa’ya bile bedeldir. Ne yazık ki değerini bilmiyoruz. Burası Almanya gibi bir ülkenin elinde olsaydı, şu an yalancı bir cennet olmuştu. Ama kendi coğrafyamızın ve doğamızın değerini bilmiyoruz. Onun için çok üzgünüm. Üzülerek söylüyorum. Bu cennet ülkenin değerini bilmiyoruz” dedi.

Vartolu müzisyenlerin söylediği türkülerle toplantı sona erdi.

