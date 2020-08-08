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Varto’da genç çiftçi, kiraladığı ahır satılınca hayvanları ile birlikte dışarıda kaldı

İHA

Muş'un Varto ilçesinde 3 yıl önce "Genç girişimci "projesi kapsamında devletin verdiği 5 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Murat Akbal, kiraladığı ahır sahibi tarafından satılınca 13 hayvanıyla birlikte dışarıda kaldı.

Varto’da genç çiftçi, kiraladığı ahır satılınca hayvanları ile birlikte dışarıda kaldı

Muş’un Varto ilçesinde 3 yıl önce “Genç girişimci “projesi kapsamında devletin verdiği 5 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Murat Akbal, kiraladığı ahır sahibi tarafından satılınca 13 hayvanıyla birlikte dışarıda kaldı.
Muş’un Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen ”Genç çiftçi” projesinden yararlanarak 5 büyükbaş hayvanla yaşadığı mahalleye ahır kiralayarak çiftlik kuran Murat Akbal (28), hayvan sayısını 3’e katladı. Genç çiftçi, hayvanlarından elde ettiği süt, kaymak ve yoğurt gibi ürünlerinin satışını yaparak, hem geçimini sağlıyor, hem de sevdiği işi yapıyor. Çiftlik kurmayı, akrabalarının tavsiyesi üzerine karar verdiğini belirten Akbal, ''Projeye başvurdum. Sağ olsun devlet, bana 5 büyükbaş hayvan hibe etti. Bir hayvanım öldü 3 yıl içerisinde 1. yılda 9 tane hayvanım oldu. 2. yılında bu hayvanlarım 14'e çıktı. 3. sene hayvan sayım 19 çıktı. Bir ineğim öldü. 5 tane danam ise erkek olduğu için sattım. Kalan hayvanlarıma saman aldım. Şimdilik elimde 13 tane hayvanım var. Bunlar sigortalı ve bunları satmayacağım. Hayvan sayımı 3'e katladım. 3 yıl içerisinde toplamda benim 19 hayvanım oldu. Bu hayvanlarımı satmayıp sayısını fazlalaştırmaya çalışacağım. Zamanla sürü yapacağım. Devletimize bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu destekler, şehirlere göçün önünü kesmiş oluyor. Elde ettiğim süt, yoğurt ve kaymak gibi ürünleri satarak geçimimizi sağlıyorum. Ben daha öncesinde genç çiftçi projesinden yararlandığım da hayvan barınağım yoktu. Gençtim ama işsizdim. Hayvan barınağını (ahırı) kiralamıştım. Ancak kira sözleşmem bitmeden önce hayvan barınağı sahibi ahırını ve arsasını sattı. Şimdilik hayvan barınaksız kaldım. Kendi mağduriyetimi önleme açısında ben yetkililerle görüştüm ama bir çare bulamadım” dedi.
Mahallede ahır yapacağı ile ilgili belediyeye durumu bildirdiğini ifade eden Akbal, “İlçe merkezinde ahırın yapılmasına müsaade edilmeyeceğini tarafıma söylendi. Oysaki Varto'nun neresine bakarsanız bakın devlet destekli projelerin birçoğu yapılmış vaziyettedir. Hatta mahallede bile şu an kırsal kalkınma ve diğer projelerin hayvan barınakları mevcuttur. Kış gelmeden hiç olmazsa yetkililerce tarafıma bir arazinin tahsis edilmesini istiyorum. Şimdilik yazdır hayvanları dışarıda bağlıyorum. Komşularım sağ olsun beni idare ediyorlar. Kış olursa hayvanlarım dışarıda kalır. Ben hayvanları satıp ahır yapsam bu sefer hayvan alamam. Ama arsa veya bir ahır yapacak kadar bir arazi geçicide olsa tarafıma verilse iki tane hayvanımı satar ahırı yaparım en azında borçlanarak ta yaparım. Sıkıntımın giderilmesi konusunda yetkililerin sesimi duymalarını istiyorum. Bu konuda mağdurum hayvanlarımın satışını yapmak istemiyorum. Hayvanlarımı seviyorum. İşimden memnunum. Ahır yapmam konusunda yetkililerin bana destek vermelerini talep ediyorum. Üretimi ve üretmeyi seviyorum'' şeklinde konuştu.

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