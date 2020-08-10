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'Berivan'ların yaylalarda zorlu mesaisi: Her gün 10 kilometre yol katediyorlar

DHA

'Berivan'ların yaylalarda zorlu mesaisi: Her gün 10 kilometre yol katediyorlar


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta yaz mevsiminde yüksek rakımlı yaylalarda zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden ve bölgede `berivan´ ismiyle bilinen kadınlar, kızgın güneş altında her gün 10 kilometre yol katederek, koyun ve keçilerin süt sağımını yapıyor.
Muş'ta havaların iyice ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkan kadınların, zorlu yaşam koşullarıyla mücadelesi devam ediyor. Eşleri, çocukları ve aile büyükleri ile yaylalara çıkan kadınlar, zor yaşam koşullarında derme çatma çadırlarda tüm günlerini çalışarak geçiriyor. Mesailerine gün doğumu ile başlayan kadınlar, hava kararana dek büyük bir özveriyle çalışıyor. Şehir merkezine bağlı, 35 kilometre uzaklıktaki Derecik köyünün 2 bin 500 rakımlı yaylasında yaşam sürdürerek, sabahın erken saatlerinde zorlu mesailerine başlayan berivanlar, eşeklerle patika yolları, vadileri, dik tepeleri aşarak koyun sürülerinin bulunduğu bölgeye ulaşıyor.
AİLE BÜTÇELERİNE DE KATKI SAĞLIYORLAR
Zaman zaman zorlu yolculuklarında dinlenmek için su bulunan yerlerde mola veren berivanlar, burada el ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor. Ayrıca berivanlar, süt sağımını gerçekleştirdikleri koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü ise yoğurt, tereyağı ve peynir yapımında kullanarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Sağımı yapılan sütlerin, eşek sırtında eve taşınmasına çocukların da eşlik ettiği yolculuk ise renkli görüntüler oluşturuyor.
İşlerinin yorucu ve zahmetli olduğunu belirten berivanlardan Halime Yaldız, "Yayladayız, koyunları sağıyoruz. Günde iki defa süt sağımına gidip geliyoruz. Koyun ve keçilerin sağımı bitmiyor, 5-6 saat sürüyor. Bir de çok zor. Süt sağımına yürüyerek gidip geldiğimiz için uzun sürüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-10 11:53:32

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