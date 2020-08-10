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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hububat üreten çiftçilerden Muş ekonomisine 1 milyar TL katkı

İHA

Muş'ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda hasadı yapılan buğday ve arpadan kent ekonomisine 1 milyar TL katkı sağlandı.

Hububat üreten çiftçilerden Muş ekonomisine 1 milyar TL katkı

Muş’ta çiftçiler tarafından 1 milyon 300 bin dönüm alanda hasadı yapılan buğday ve arpadan kent ekonomisine 1 milyar TL katkı sağlandı.
Muş Ovası’nda ekimi yapılan buğday ve arpa hasadına devam ediliyor. 2020 yılı içerisinde 1 milyon 300 bin dönüm alanda hububat ekimi yapan çiftçiler, 400 bin ton buğday ve 70 bin ton da arpa elde etti. Devam eden hasatla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, müdürlük olarak bu sene yine çiftçilere destek verdiklerini söyledi. Bakanlıktan temin ettikleri 2 bin 219 ton buğday ve 180 ton civarında da arpa tohumluğunu çiftçilerle buluşturduklarını kaydeden Aydın, “Mevsim itibariyle yazlık ekilişlerimizi bugünlerde biçmeye başladı çiftçilerimiz. Tabii bunların yanında çiftçilerimizin kendi elinde bulunan sertifikalı, sertifikasız kendi tohumlukları da ekildi. Saha gözlemlerimizde bu sene vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde hububat ekilişine yöneldiklerini gördük. Özellikle Muş Ovası’nda hemen hemen ekilmedik boş alan kalmadı. Yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin dönüm civarında hububat ekilişimiz oldu. Bunun 170 bin dönümü arpa, 1 milyon 130 bin dönümü de buğday.”

“Çiftçilerimizin cebine giren para 1 milyar TL’dir”
Hububat hasadından çiftçilerin cebine 1 milyar TL girdiğini ifade eden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yaklaşık olarak 400 bin ton civarında buğday ve 70 bin ton civarında da arpa hasadı yaptık. Bunun il ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 1 milyar TL’dir. Yani çiftçilerimizin cebine giren para 1 milyar TL’dir. Buğdayın bir de yan ürünü olan samanı var. Hayvancılığa büyük katkı sağlıyor. Hem dolgu malzemesi hem altlık olarak kullanılıyor samanlarımız. Hayvancılık bölgemizde yoğun olduğu için katkı sağlamaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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