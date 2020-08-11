Muş Belediye Başkanı Asya, korona virüse yakalandı

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın bugün Muş Devlet Hastanesinde yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Sonucu pozitif çıkan Başkan Asya’nın sağlık durumun iyi olduğu ve kendini evde izole ettiği öğrenildi.

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