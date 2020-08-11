Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ Belediye Başkanı AK Parti'li Feyat Asya'nın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Başkan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muş Belediye Başkanı Asya, partisi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılımı öncesinde Covid-19 testi yaptırdı. Başkan Asya'nın dün Muş Devlet Hastanesi´nde yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Evinde karantinada olan Asya´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-08-11 15:43:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.