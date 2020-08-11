Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ Belediye Başkanı AK Parti'li Feyat Asya'nın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Başkan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Muş Belediye Başkanı Asya, partisi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılımı öncesinde Covid-19 testi yaptırdı. Başkan Asya'nın dün Muş Devlet Hastanesi´nde yaptırdığı testin sonucunun pozitif olduğu belirtildi. Evinde karantinada olan Asya´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-11 15:43:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.