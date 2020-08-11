Muş Belediye Başkanı Asya'da koronavirüs tespit edildi (2)

BAŞKANDAN AÇIKLAMA
Koronavirüse yakalanan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı. Başkan Asya, paylaşımında, "Kıymetli dostlar, Ankara´da katılmam gereken programlar öncesi tedbiren yaptırdığım Covıd-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. 14 gün evimde karantinada olacağım. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle, dualarınızı beklerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL
2020-08-11 16:26:09
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