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Muş’a yeni bir bulvar kazandırılıyor Recep Tayyip Erdoğan bulvarında hummalı çalışma Şehir merkezinde yaşanan trafik sorunu önemli ölçüde giderilmiş olacak

İHA

Muş Belediyesi, şehrin dört bir yanında faaliyetlerini yürüten şehir mezarlığından başlayıp küçük sanayi sitesi bölgesinden MuşBitlis karayoluna bağlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi.

Muş’a yeni bir bulvar kazandırılıyor Recep Tayyip Erdoğan bulvarında hummalı çalışma Şehir merkezinde yaşanan trafik sorunu önemli ölçüde giderilmiş olacak

Muş Belediyesi, şehrin dört bir yanında faaliyetlerini yürüten şehir mezarlığından başlayıp küçük sanayi sitesi bölgesinden MuşBitlis karayoluna bağlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi.
Geçtiğimiz yıllardan beri yol genişletme çalışmalarının yapıldığı ve meclis kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adı verilen güzergahta asfalt hazırlığı yapılıyor. Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından reglaj ve sıkıştırma çalışmalarının yapıldığı güzergahta önümüzdeki günlerde Karayolları Bölge Müdürlüğü’nce asfalt çalışması başlatılacak. Alternatif yollarla Muş’un gelişimine katkıda bulunan Muş Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın da hizmete açılması ile şehrin trafik sorununu önemli ölçüde gidermiş olacak. 25 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki bulvarın altyapı çalışmalarının tamamlanması ile kaldırım ve asfalt döşemesine start verilecek. Çalışmaların bu yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Geçtiğimiz yıllarda çalışma programımıza aldığımız uzun vadeli projelerimizden biri olan Yeni Cezaevi Caddesi olarak bilinen meclis kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adını verdiğimi güzergahta çalışmalarımızı hızlandırdık. Daha önce yaptığımız yol genişletme stabilize malzeme serimi çalışmalarımızın yanı sıra söz konusu güzergahın altyapısını güçlendirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun ilimizi ziyareti sırasında bulvarımızın üstyapısı konusunda kendisinden destek istemiştik. Talebimizi dikkate alıp gerekli çalışmanın yapılması hususunda talimatlar veren kıymetli Bakanımıza şükranlarımı sunarım. Muş Belediyesi olarak öncesinde bizim yapmamız gereken çalışmaları hızlandırdık. VEDAŞ ile o bölgedeki hatların deplase edilmesi için talepte bulunduk. Bunun dışındaki altyapı çalışmalarının tamamlanması ile Karayolları Bölge Müdürlüğü’müzün asfalt ve kaldırım çalışmaları olacak. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımızın hizmete açılması ile şehir merkezinde yaşanan trafik sorununu önemli ölçüde giderilmiş olacak” dedi.

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