'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'

DHA

'Yaylalardan ayrılırken pirinç tanesi bile bırakmayacağız'


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Muş'un da aralarında olduğu 32 il valiliğine gönderilen 'Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi' konulu genelge doğrultusunda gerekli tedbirler alınmaya başlandı. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde bitki popülasyonun yoğun olduğu Muş'un yüksek kesimlerine binlerce hayvanı ile gelen yaylacılar, genelgeye dikkat çekerek, "Yaylalardan ayrılırken terk ettiğimiz yerde bir tane pirinç tanesi bile bırakmayacağız" dedi.
İçişleri Bakanlığı, Muş, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, 'Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi' konulu genelge gönderdi. Genelgede, kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulunuldu.
Bölücü terör örgütünün faaliyetlerine karşı istihbari çalışmalara ağırlık verilerek, bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarının erzak ile yaşam malzemesi temininin engelleneceği belirtilen genelgede, özellikle vatandaşların, yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek, yaylada bırakmamaları konusunda uyarıldı.
Muş'ta konuya ilişkin olarak gerekli tedbirler alınmaya başlanırken, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde bitki popülasyonun yoğun ve serin olduğu kentin yüksek kesimlerine binlerce hayvanı ile gelen yaylacılar, genelgeyi dikkate aldı. Yaşam koşullarının belli olduğunu ve gerekli tüm harcamalarını küçük ölçekli yaptıklarını belirten yaylacılar, yaylalardan ayrılışları sırasında gerekli temizliklerini yaparak, geride bir pirinç tanesi bile bırakmayacaklarını belirtti.
'ERZAKLARIMIZI TOPLUYORUZ, BİR ŞEY BIRAKMIYORUZ'
Yayladan ayrılışları sırasında bütün erzakları toparlayıp, arkalarında tek bir şey bırakmadan ayrılacaklarını belirten yaylacılardan Maşallah Argun, "Mayıs ayının başında yaylalara çıkıyoruz. 5-6 ay buralarda kalıyoruz. Günümüz geldiğinde bütün erzaklarımızı toparlayıp, arkamızda tek bir şey bırakmıyoruz. Zaten sürekli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü´nün kontrolü altındayız. Hayvanlarımız, ailemiz, çobanlarımız, çocuklarımız hepsi tespitlidir" diye konuştu.
'GÜNÜ GELİNCE TOPARLAYIP GİDERİZ'
İçişleri Bakanlığı'nın kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulunarak, valiliklere gönderdiği genelgeyi dikkate aldıklarını belirten Argun, bu duruma hassasiyet göstereceklerini belirterek, "Vallahi paramız, pulumuz, altınımız, dövizimiz yok. Bir, iki hayvanımızı satarak, günü birlik ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada aileler kalabalıktır. Un, şeker ve çay alırız. Günü gelince eşyamızı toparlayıp gideriz. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği talimatları uyguluyoruz. Devletimizden memnunuz. Allah devletimizi var eylesin. Artık eski sıkıntılar kalmamıştır" dedi.
'TEMİZLİYORUZ'
Yaylalardan ayrıldıkları zaman bütün temizliklerini yapıp, arkalarında hiçbir şey bırakmadıklarını anlatan yaylacılardan Sami Ataman ise "Yaylalara gelirken burada 6 ay kalıyoruz. 6 ay sonrasında memleketlerimize döneriz. Buralarda hayvancılıkla uğraşıyoruz. Dolarımız, markımız, euromuz yok. Bizler yayladan ayrılırken, arkamızda herhangi bir şey bırakmıyoruz. Temizliyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-14 09:35:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş´ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu
YEREL HABERLER Muş´ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu
Muş’a yeni bir bulvar kazandırılıyor Recep Tayyip Erdoğan bulvarında hummalı çalışma Şehir merkezinde yaşanan trafik sorunu önemli ölçüde giderilmiş olacak
YEREL HABERLER Muş’a yeni bir bulvar kazandırılıyor Recep Tayyip ...
Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret
Muş’ta elma hasadına başlandı
YEREL HABERLER Muş’ta elma hasadına başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X