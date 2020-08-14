Bulanık'ta sosyal tesis inşaatına başladı

– Muş’un Bulanık Belediyesi Haçlı (Kazan) Gölü’nün kenarına sosyal tesis inşaatına başladı.

Bulanık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Haçlı Gölü’nün kenarında yapılacak olan sosyal alan projesiyle yepyeni bir görünüme kavuşacak. Temeli atılan sosyal tesisin inşası, Bulanık halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Haçlı Gölü'nde sosyal tesis yapımı konusunda göreve geldiği günden beri ilçenin vizyonunu değiştirmek için büyük çaba sarf ederken proje Bulanık halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Göl kenarına yürüyüş yolu, 360 metre kare iskele alanı olan sosyal tesislerin bulunacağı projenin 460 metre kare yapılacak olan bina içerisinde kafeterya ve restoran, teras katı ve çevre düzenlemesi ile bitirileceğini belirten Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Haçlı Gölü tabiat parkı içinde ailelerin oturması için kamelya projemizin ilk etabını oluşturan yürüyüş yolları ve güzel bir proje ile halkımızın hizmetine sunulacaktır. Zamanla yürüyüş yolları genişletilip üzerine sosyal tesisler e eklenerek gölümüz huzur veren bir ortam haline getirilecektir. İnşallah doğal güzelliklerimizden biri olan gölümüz bu proje ile ilçemiz halkını uğrak merkezi olacaktır" dedi.

Vatandaşlar, çalışmaları dolayısıyla İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi ve ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.