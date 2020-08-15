Sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışmalarını günde iki kez gerçekleştiriyor.

Muş Belediye Başkanlığı, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bu günlerde, halkın açık mekânlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sinek ve haşerelerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları sıcak günlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin de önüne geçiyor. Her gün yapılan ilaçlama ile kentin tüm bölgeleri dezenfekte ediliyor. Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı’ndan onaylı olan ilaçlar sıcak yaz aylarında oluşan mikropların, bakterilerin insana ve çevreye olan etkisini minimum seviyeye indiriyor. Kentin cadde ve sokaklarında yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynırları da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama yaz sezonun sonuna kadar belirli aralıklarla kullanılmaya devam edecek.

İlaçlama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm cadde ve sokaklarımızda gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışması ile haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesini engellemeyi düşünüyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışması yapıyoruz. Haşerelerden dolayı rahatsız olan vatandaşlarımızın belediyemizin ‘Alo 153’ hattını arayarak şikâyetlerini iletmelerini rica ediyoruz. Bize bildirilen şikâyetler doğrultusunda ekiplerimiz soruna anında müdahale edeceklerdir. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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