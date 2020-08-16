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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zabıta ekiplerinden berber ve market denetimi

İHA

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyet yürüten berber ve marketleri denetledi.

Zabıta ekiplerinden berber ve market denetimi

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyet yürüten berber ve marketleri denetledi.
Muş Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında tüm ekipleri ile birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazı ekipler kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler de işletmelerin alması gereken tedbirleri kontrol etmek için denetimlerini sürdürüyor. Son olarak şehir merkezindeki berber ve marketleri denetleyen ekipler, satılacak her türlü ürünün ambalajlı olması, market içerisinde sosyal mesafenin korunması, müşterilerle yakın temasta bulunmak zorunda kalan çalışanların eldivenli ve maskeli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, reyonları gezerek ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığını da denetleyen ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde alınması gereken tedbirleri hakkında işletme sahiplerine bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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