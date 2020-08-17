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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor

İHA

Muş'a korona virüs pandemisi nedeniyle büyükşehirlerden geri dönüş yapan vatandaşlar, kanatlı hayvanlara büyük rağbet gösteriyor.

Muş’ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor

Muş’a korona virüs pandemisi nedeniyle büyükşehirlerden geri dönüş yapan vatandaşlar, kanatlı hayvanlara büyük rağbet gösteriyor.
507 bin kanatlı hayvan varlığıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Muş’ta, korona virüs nedeniyle kanatlı hayvan satışlarında artış yaşandı. Pandemi nedeniyle ilçe ve köylerdeki müstakil evlere çekilen vatandaşlar, kaz, tavuk, ördek ve hindi yetiştiriciliğine yöneldiler. Bu yıl içerisinde kanatlı hayvan çiftliklerinde üretilen kaz, tavuk, ördek ve hindiler kısa sürede tükendi.
Pandemi nedeniyle kanatlı hayvanlara gösterilen rağbet hakkında açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, il genelinde 300 bin civarında tavuk, 72 bin civarında hindi, 35 bin civarında ördek ve 100 bin civarında da kaz varlığı bulunduğunu söyledi. Kazda Türkiye üçüncüsü, hindide Türkiye 9’uncusu, ördekte de Türkiye 2’ncisi olduklarını anlatan Aydın, “Özellikle pandemi döneminde diğer illerden ilimize geri dönüş yapanlar ve yerli vatandaşlarımız bu sektöre biraz daha ilgi gösterdiler. Gıda sektörü ve tarım sektörü pandemiyle beraber biraz daha değer kazandı. İnsanlar anladılar ki bu iş gıdasız ve tarımsız olmuyor. Bu bağlamda bunların ticareti de oluşmaya başladı. Şimdi köylerimizde herkes kendine 35 tavuk besliyor. Sağlıklı bir gıda sektörü oluyor.” dedi.
Özellikle çiftçilerin yöneldiği kaz, hindi ve tavuk olduğunu aktaran Aydın, “Bunların da yaklaşık olarak ilimiz ekonomisine 20 milyon TL civarında bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah kısa sürede bu pandemi sürecinden kurtuluruz. Ama bu sektörün devamından da yanayız. İnsanlar sağlıklı gıdaya ve yeterli gıdaya erişsinler” diye konuştu.
Kaz ve hindi üreticisi İshak Sönmezsoy ise burada kaz ve hindi ürettiklerini ifade etti. Şu anda 4 çeşit damızlık kaz ırkı ürettiğini anlatan Sönmezsoy, “Bunlar; Mast Kazı, Çin Kazı, Linda Kazı ve yerli kazlardır. Bu yıl yetiştirmiş olduğumuz bütün kaz yavrularını daha ilk haftadan sattık. Çünkü korona virüsten dolayı köy ve ilçelere büyükşehirlerden göç ettiler. Kanatlı hayvanlara aşırı bir talep oldu. Şu an sadece kendimize yetecek kadar damızlık kaz ayırdık, geri kalanı sattık. Bu yıl tahmini olarak ortalama 3 bin civciv, 400’de anaç kaz satışı yaptık. Bu yıl satışlarımız biraz fazla oldu. Elimizde fazla kaz olmuş olsa halen isteyenler var. Ama şu anda elimizdeki kazları damızlık ayırdığımız için satışlarını yapmıyoruz. Sipariş var ama elimizde kaz kalmadı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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