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'Gençlik Şöleni'nde milletvekili ile halay çeken HDP'lilere adli işlem

DHA

'Gençlik Şöleni'nde milletvekili ile halay çeken HDP'lilere adli işlem


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, HDP tarafından sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılarak, düzenlenen 'Gençlik Şöleni'ne katılanlar hakkında 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şölene katılan HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun da gençlerle halay çekmişti.
Malazgirt'te, HDP tarafından 'Özgür bir gelecek inşa etmek için hep birlikte harekete geç şiarıyla gençler buluşuyor' sloganı ile 'Gençlik Şöleni' düzenlendi. Muş Valisi İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun aldığı, kentte açık ve kapalı alanlarda konser ile benzeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin karar, şölende hiçe sayıldı. HDP Malazgirt Teşkilatı tarafından ilçedeki parti binasında düzenlenen ve müzik grubunun konser verdiği şölende, koronavirüs tedbirlerine ise uyulmadı. HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun ile şölene katılanlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak, halay çekti. Coşkun´un katılımcılarla birlikte halay çektiği fotoğraflar ise sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Bunun üzerine Malazgirt'teki 'Gençlik Şöleni'ne katılanlar hakkında 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
HDP Muş Milletvekili Coşkun, Muş´ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yetersiz olduğu iddiasıyla artan vakalarla ilgili geçen aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı´na soru önergesi vermişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-17 16:02:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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