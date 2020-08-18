Malazgirt belediyesinden 26 ağustos zafer bayramı hazırlıkları devam ediyor

– Muş’un Malazgirt Belediyesi ekiplerince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinliklerine sayılı günler kala kentin park ve orta refüjlerine ağaç ve çiçekler dikerek, kenti renklendiriyorlar.

Malazgirt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulanan orta refüj, kaldırım ve parklara mavi ladin ve çiçek ekti. Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ziraat Mühendisi Kenan Arslan, "Bilindiği üzere her yıl ilçemizde 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamaları yapılmaktadır. Bu senede Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü kutlamaları gerçekleşecektir. Bizde Malazgirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak orta refüjler, kaldırımlar ve kavşaklarda ağaçlandırma ve peyzaj çalışılması yürütmekteyiz. Bu kapsamda beş yüz adet ithal Mavi Ladin ağacını kavşaklara ve orta refüjlere dikme çalışlarını yürütmekteyiz” dedi.

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