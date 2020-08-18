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Muş´ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

DHA

Muş´ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, kent genelinde maskesiz gezmek ile 65 yaş ve üstü kişilerin düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar ile AVM gibi yerlerde bulunmaları yasaklandı.
Muş´ta, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, gündemdeki konuları görüşüp, belirli kararlara vardı. Alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. 65 yaş ve üstü kişilerin ise düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar ile AVM gibi yerlerde bulunmaları yasaklandı. Muş Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine il ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda (kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğuna dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesi kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282´nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu´nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" denildi.
Kentte 65 yaş ve üstü kişilere yönelik getirilen yasaklarla ilgili ise şunlar kaydedildi: 
"Covid-19 salgınında temel risk unsuru bazı toplumsal organizasyonlar ve alanlar olan düğün nişan, sünnet, mevlid, pazar yeri, market, AVM vb. yerlerde virüs bulaşıcılığının yüksek ve hızlı seyretmesi toplumun bir parçası olan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk altına girmelerine ve çoğu zaman hayatlarını kaybetmelerine neden olmaktadır. Yaşanan bu olumsuz tablonun önüne geçilebilmesi maksadıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22 Mart 2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmış, daha sonra ortaya çıkan olumlu gelişmeler nedeniyle yine İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarih ve 180 sayılı kararı ile bu kısıtlama kaldırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönünde görüş bildirilmiştir. Ancak gelinen aşamada düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazaryeri, market, AVM vb. yerlerde virüs bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olduğu, bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlendiğinden buralarda bulunmalarının yasaklanması kararına varılmıştır. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu´nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır."DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-18 12:28:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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