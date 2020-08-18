Muş’ta maskesiz dolaşmak yasaklandı İl ve ilçe belediye hudutları içinde vatandaşların maskesiz dolaşmaları yasaklanırken, maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta maskesiz dolaşmak yasaklandı İl ve ilçe belediye hudutları içinde vatandaşların maskesiz dolaşmaları yasaklanırken, maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak

İHA

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, maske takmayanlara ise 900 TL idari para cezası kesilecek.

Muş’ta maskesiz dolaşmak yasaklandı İl ve ilçe belediye hudutları içinde vatandaşların maskesiz dolaşmaları yasaklanırken, maske takmayanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, maske takmayanlara ise 900 TL idari para cezası kesilecek.
Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. İl ve ilçe belediye hudutları içinde vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden ayrıldıkları andan ikametlerine geri dönünceye kadar maske takmaları zorunlu hale getirildi.
Alınan kararlar Muş Valiliği resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımı hayati derecede öneme haizdir. Bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızı salgından korumak ve salgının yayılımını önlemek amacıyla bir takım önlemler alınmış ve vatandaşlarımızla paylaşılmıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Haziran 2020 tarih ve 133 sayılı Kararı ile İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarında yapımı devam eden İmam Şafii Camii’nden Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunup yıkımı gerçekleştirilen postane binasından yıkımı yine gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alan. Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan yolda. Büyükkent pasajından başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda. Eski hal içi dahil olmak üzere eski halden Cumhuriyet Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde ve yine eski halden İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde dahil olmak üzere 1 Haziran 2020 tarihi ve 24.00’dan itibaren maske takılmasının zorunluğu olması kararına varılmıştı. Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine kapsamın genişletilerek il ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda) kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunda dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanunun 282’nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş´ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
YEREL HABERLER Muş´ta, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
Malazgirt belediyesinden 26 ağustos zafer bayramı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt belediyesinden 26 ağustos zafer bayramı ...
Özel öğrencilere özel eğitim
YEREL HABERLER Özel öğrencilere özel eğitim
'Gençlik Şöleni'nde milletvekili ile halay çeken HDP'lilere adli işlem
YEREL HABERLER 'Gençlik Şöleni'nde milletvekili ile halay çeken ...
Malazgirt’te Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı
YEREL HABERLER Malazgirt’te Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı
Muş’ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor
YEREL HABERLER Muş’ta kanatlı hayvanlara rağbet gösteriliyor
Devlet desteğiyle dağıtılan mandalar vatandaşın yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle dağıtılan mandalar vatandaşın ...
Zabıta ekiplerinden berber ve market denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden berber ve market denetimi
Malazgirt Zaferi'nin savaş alanı tespit edilecek
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi'nin savaş alanı tespit edilecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X