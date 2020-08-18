AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Mirze, korona virüse yakalandı

AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze’nin tedbir amaçlı yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.
Twitter hesabından korona virüse yakalandığını duyuran Başkan Mirze, Ankara’daki toplantı öncesi tedbiren yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını ve 14 gün evinde karantinada kalacağını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.