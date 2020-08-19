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Muş´ta 250 bin kovanda bal sağımına başlandı

DHA

Muş´ta 250 bin kovanda bal sağımına başlandı


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamının sağlandığı yayla ile dağlık alanları rahat bir şekilde kullanan arıcılar, hasat dönemine girdi. Zengin florasıyla arıcıların akınına uğrayan kentte, 250 bin arılı kovandan 3 bin ton bal üretimi bekleniyor.
Muş'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamının hakim olduğu yayla ile dağlık alanlar, arıcıların meskeni haline geldi. Gezgin ve yerli olmak üzere 250 bin arılı kovanın bulunduğu kentte arıcılar, üretilen balların sağımını yapıyor. Merkeze bağlı Karlıdere köyünde yaz boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımlarına start verdi. Arazide tek tek açılan kovanlardan çıkarılan petekler, bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bal sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden süzülen ballar ise, daha sonra teneke ve kavanozlara dolduruldu.
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 90 MİLYON TL
Kentte, 2020 yılı için 3 bin ton bal üretimi beklendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Haluk Aydınoğlu, "Muş'ta yaklaşık olarak 250 bin arılı kovan mevcuttur. 2020 yılı için 3 bin ton civarında bal üretimi beklemekteyiz. Bununda ülkemiz ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 90 milyon TL'dir. İlimiz, sahip olduğu bitki örtüsü ve bitki florası sayesinde özellikle gezgin arıcı ve yerli arıcıların oldukça fazla tercih ettiği bölgelerin başında gelmektedir. Çünkü yaylalarımız ve geniş mera alanlarımız mevcuttur. Buralarda da arıların özellikle tercih ettiği geven, kekik gibi bitki örtüleri endemik bitki örtüleri mevcuttur" dedi. 
'BU YILIN BALI ÇOK KALİTELİ'
Bölgenin güven ve huzura kavuşmasından ötürü rahat bir şekilde bal üretimi yaptıklarını belirten Muş Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı ve üretici Ekrem Demir ise, "Çok şükür güvenlik konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Huzurumuz yerindedir. Muş'un en ücra, en yüksek kesimlerine balımızı, kovanlarımızı bıraktık. Şu anda balımızı sağmaya başladık. Allah devletimize zeval vermesin. Güven ve huzur ortamının sağlanmasıyla beraber çok şükür bu yıl Muş'a, yaklaşık 250 bin kovanlı arı geldi. Muş'ta yoğunluk olarak kekik ve geven balı üretiliyor. Bu yılın balı, çok kalitelidir. Arılar bu yıl bütün bitkilerden verim aldı. Bütün bitkiler arılara verimi verdi" diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-19 09:33:44

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