Muş'ta koronavirüs denetimi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, kentin en işlek caddelerinde koronavirüs (Covid-19) denetimleri yapıldı. Denetim sırasında polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmeleri için uyarıp, broşürler dağıttı.

İçişleri Bakanlığı´nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, Muş´ta da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi´ne salgınla mücadeleye yönelik sosyal mesafe, maske ve temizlik denetimi yapan ekipler, özellikle maskesiz vatandaşları uyararak, maske dağıtımı yaptı. Polis ekipleri vatandaşlara, 'Sağlık her şeyden önce gelir. Lütfen düğünlerde tedbirsiz davranmayın', 'Hayvana yapılan şiddette sessiz kalma!', 'Hepsi sana geri dönecek. Doğaya çöp atma!' ve 'Emniyet kemeri hayat kurtarır' başlıklarıyla hazırlanan el broşürlerini dağıtarak, bilgilendirmede bulundu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-08-19 16:11:46



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