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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya, korona virüsü yendi

İHA

Kısa bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.

Başkan Asya, korona virüsü yendi

Kısa bir süre önce korona virüs testi pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, korona virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu.
Ankara’daki bir toplantıya katılmak üzere tedbir amaçlı 11 Ağustos’ta korona virüs testi yapan ve sonucu pozitif çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı. 14 günlük ev karantinasının ardından yeniden sağlığına kavuşan Başkan Asya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Bir süre önce pozitif çıkan Covid19 testim bugün yapılan son testte negatif çıkmıştır. Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar versin” dedi.

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