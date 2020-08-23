Malazgirt, 26 Ağustos etkinliklerine hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt, 26 Ağustos etkinliklerine hazırlanıyor

İHA

26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlanan Malazgirt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi al bayraklarla donatıldı.

Malazgirt, 26 Ağustos etkinliklerine hazırlanıyor

26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlanan Malazgirt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesi al bayraklarla donatıldı.
Malazgirt Zaferi'nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri öncesinde Muş'un Malazgirt ilçesi bayraklarla donatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da etkinliklere katılacağını duyurmasının ardından Malazgirt Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi başta olmak üzere şehirdeki tüm kamu kurumları alarma geçti. Muş ve Malazgirt Emniyet Müdürlüğünde izinler kaldırılırken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alınıp, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Polis helikopterinin yanında çevre il ve ilçelerden takviye ekiplerin geleceği Malazgirt’te 26 Ağustos günü binlerce polisin görev yapacağı öğrenildi. Mitingin gerçekleştirileceği Tarihi Milli Park'ta da önlemler gözden geçirilirken, Okçular Vakfı tarafından kurulan okçuluk oyun alanları, mangala ve mas güreşi ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan Köyvivor parkuru etkinlikler için hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Asya, korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Başkan Asya, korona virüsü yendi
Bulanık Kaymakamlığı alınan yeni tedbirleri açıkladı
YEREL HABERLER Bulanık Kaymakamlığı alınan yeni tedbirleri açıkladı
TOGEM-DER’den ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
YEREL HABERLER TOGEM-DER’den ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü etkinliklerine pandemi kısıtlaması
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü ...
(Özel) İŞKUR’dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 milyon 273 bin liralık destek
YEREL HABERLER (Özel) İŞKUR’dan pandemi sürecinde ekonomiye 72 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X