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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Muş Şeker Sanayi A.Ş.’den bölgenin iklim koşuluna uygun tohum çalışması

İHA

Muş Şeker Sanayi A.Ş., fabrika sahası içerisinde bulunan 220 dönümlük alanda 9 çeşit pancar tohumu ekimi yaparak, bölgenin iklim koşullarına en uygun tohumu çiftçiye sunmak için araştırma ve geliştirme (ArGe) çalışması başlattı.

(Özel) Muş Şeker Sanayi A.Ş.’den bölgenin iklim koşuluna uygun tohum çalışması

Muş Şeker Sanayi A.Ş., fabrika sahası içerisinde bulunan 220 dönümlük alanda 9 çeşit pancar tohumu ekimi yaparak, bölgenin iklim koşullarına en uygun tohumu çiftçiye sunmak için araştırma ve geliştirme (ArGe) çalışması başlattı.
2018 yılında özelleşen Muş Şeker Sanayi A.Ş., yaklaşık 1 yıl önce göreve başlayan Muş Şeker Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya’nın girişimleriyle gelişmeye devam ediyor. Fabrika sahası içerisinde bulunan 220 dönümlük alanda ilk defa 9 çeşit pancar tohumu denemesi yaptıran Kızılkaya, iklime en uygun tohumu çiftçiye önermeye hazırlanıyor. Ekimi yapılan 9 çeşit pancarla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Şeker Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, fabrika sahasında hali hazırda uzun yıllardır hiçbir şekilde ekim yapılmamış tarıma müsait alanların olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bir çalışma yaparak 220 dönümlük alanda pancar ekimi yaptıklarını kaydeden Kızılkaya, “Bu alanlarda 9 çeşit pancar tohumu denedik. Bunu birkaç yıl tekrarlayıp, kendi bölgemize en uygun olarak tespit ettiğimiz pancar tohumunu çiftçilerimize önerebileceğiz. Çünkü bir yıl bize yeterli sayıda veri vermiyor. Birkaç yıl deneme yaptıktan sonra bölgemizin iklim koşullarına en uygun pancar tohumunu ortaya çıkaracağız. Bununla ilgili çiftçimize bir desteğimiz olacak” dedi.
Fabrika sahası içerisinde yaklaşık 300 dönümlük bir alanda hafriyat temizliği yaptıklarını anlatan Kızılkaya, “Tarımsal niteliği korunacak alan olmasına rağmen tarımsal niteliği hiçbir şekilde kalmamış, 38 yıldır çalıştırılan fabrika içerisinde her yıl fabrikadan çıkarılan atıklarla çöp alanı olarak değerlendirilmiş. Bize büyük maliyeti olsa da çöp durumundan kurtarıp, yine tarımsal niteliğine kazandıracak bir hale getirdik. Bu sene 300 dönüm alanı kurtardık, önümüzdeki sene ilave 200 dönümü daha kurtarmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 300 dönüm alanı Muş tarımına, ekonomisine kazandıracak hale getirdik. Bütün alanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ovada boş alan bırakmak istemiyoruz. Yeter ki Muş halkı, Muş çiftçisi tarlaları boş bırakmasın. Biz de kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Devasa bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz lazım. Çiftçimiz ektikçe o pancarı alırız, onlar ektikçe fabrikayı büyütürüz, karşılıklı olarak sürekli büyüyerek gelişerek devam ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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