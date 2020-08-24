(Özel) Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu

Muş’ta son yıllarda devlet desteğiyle büyük atılımın olduğu tekstilde firma sayısı 25’e yükselirken, bu firmalarda çalışan 3 bin personelin tamamının işbaşı eğitimi Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi.

Muş’ta son 5 yıl içerisinde gelişen tekstil; özellikle gençler, kadınlar ve engelli bireyler için istihdam kapısı oldu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sağlanan meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarıyla meslek edinen vatandaşlar, bu sayede aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Tekstilde kaydedilen gelişmeyle ilgili bilgi veren Muş İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, son yıllarda özellikle Muş’ta tekstile ciddi bir atılımın olduğunu ve İŞKUR olarak bu atılımdan memnun olduklarını söyledi. Muş’ta daha önceden 5 firma varken son bir yıl içinde bu sayının 25’e yükseldiğini kaydeden Taylan, “Şu anda ortalama tekstil firmalarımızın tamamında 3 bin kişi çalışıyor ve bu 3 bin kişinin eğitimlerinin tamamı İŞKUR aracılığıyla yapıldı. Hala da meslek edindirme kurslarımız olduğu gibi işbaşı eğitim programlarımız da devam ediyor. Pandemi süreci olmasına rağmen gerekli tedbirler alındıktan sonra çok şükür herhangi bir firmamızdan bir rahatsızlık haberi bize gelmedi. Gerekli tedbirlerle birlikte işimize devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 900 kişi işbaşı eğitim programından faydalanıyor” dedi.



“Son beş yıldır Türkiye’de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz”

2015 yılından bu yana Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Taylan, “Bizim işe yerleştirme programlarımız var. Genç, kadın, engelli, işsizlik sigortası alanlar, sosyal yardım alanlar, bunlardan işe yerleştirdiğimiz insanlar var, ayrıca meslek edindirme kurslarımız var. Engellilerle ilgili özel bir çalışmamız var. Engellilerin ve eski hükümlülerin projelerini hazırlayıp bakanlığımıza gönderiyoruz. 2015 yılından şimdiye kadar son beş yıldır Türkiye’de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz. Bu çalışmalarımızı zevkle yapıyoruz ve devam ettireceğiz” diye konuştu.

Bir tekstil firmasında çalışan Ömer Uygur ise pandemi sürecinde çalışmaya devam ettiğini ve maaşlarının düzenli olarak yatırıldığını söyledi. Süreçte hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Uygur, “Çalışmasam mağdur olacaktım. Kirada kalıyorum. Aylık yaklaşık olarak bin 500 lira civarında bir giderim var. Burada çalışmasam ne iş yapacağımı bilemiyorum. Allah’a şükürler olsun bu süreçte hiç mağduriyet yaşamadım. Burada şort dikim işi yapıyorum” şeklinde konuştu.

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