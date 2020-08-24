(Özel) Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu

İHA

Muş'ta son yıllarda devlet desteğiyle büyük atılımın olduğu tekstilde firma sayısı 25'e yükselirken, bu firmalarda çalışan 3 bin personelin tamamının işbaşı eğitimi Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi.

(Özel) Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu

Muş’ta son yıllarda devlet desteğiyle büyük atılımın olduğu tekstilde firma sayısı 25’e yükselirken, bu firmalarda çalışan 3 bin personelin tamamının işbaşı eğitimi Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi.
Muş’ta son 5 yıl içerisinde gelişen tekstil; özellikle gençler, kadınlar ve engelli bireyler için istihdam kapısı oldu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sağlanan meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarıyla meslek edinen vatandaşlar, bu sayede aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Tekstilde kaydedilen gelişmeyle ilgili bilgi veren Muş İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, son yıllarda özellikle Muş’ta tekstile ciddi bir atılımın olduğunu ve İŞKUR olarak bu atılımdan memnun olduklarını söyledi. Muş’ta daha önceden 5 firma varken son bir yıl içinde bu sayının 25’e yükseldiğini kaydeden Taylan, “Şu anda ortalama tekstil firmalarımızın tamamında 3 bin kişi çalışıyor ve bu 3 bin kişinin eğitimlerinin tamamı İŞKUR aracılığıyla yapıldı. Hala da meslek edindirme kurslarımız olduğu gibi işbaşı eğitim programlarımız da devam ediyor. Pandemi süreci olmasına rağmen gerekli tedbirler alındıktan sonra çok şükür herhangi bir firmamızdan bir rahatsızlık haberi bize gelmedi. Gerekli tedbirlerle birlikte işimize devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 900 kişi işbaşı eğitim programından faydalanıyor” dedi.

“Son beş yıldır Türkiye’de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz”
2015 yılından bu yana Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Taylan, “Bizim işe yerleştirme programlarımız var. Genç, kadın, engelli, işsizlik sigortası alanlar, sosyal yardım alanlar, bunlardan işe yerleştirdiğimiz insanlar var, ayrıca meslek edindirme kurslarımız var. Engellilerle ilgili özel bir çalışmamız var. Engellilerin ve eski hükümlülerin projelerini hazırlayıp bakanlığımıza gönderiyoruz. 2015 yılından şimdiye kadar son beş yıldır Türkiye’de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz. Bu çalışmalarımızı zevkle yapıyoruz ve devam ettireceğiz” diye konuştu.
Bir tekstil firmasında çalışan Ömer Uygur ise pandemi sürecinde çalışmaya devam ettiğini ve maaşlarının düzenli olarak yatırıldığını söyledi. Süreçte hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Uygur, “Çalışmasam mağdur olacaktım. Kirada kalıyorum. Aylık yaklaşık olarak bin 500 lira civarında bir giderim var. Burada çalışmasam ne iş yapacağımı bilemiyorum. Allah’a şükürler olsun bu süreçte hiç mağduriyet yaşamadım. Burada şort dikim işi yapıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Muş Şeker Sanayi A.Ş.’den bölgenin iklim koşuluna uygun tohum çalışması
YEREL HABERLER (Özel) Muş Şeker Sanayi A.Ş.’den bölgenin iklim ...
Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkuyla başladı
Malazgirt, 26 Ağustos etkinliklerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Malazgirt, 26 Ağustos etkinliklerine hazırlanıyor
Başkan Asya, korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Başkan Asya, korona virüsü yendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X