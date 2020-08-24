Muş'ta evde yangın: 2 kız çocuğu öldü, 1 kız çocuğu yaralı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan Rabia Şavluk (15) ile Belinay İmeç (15) hayatını kaybetti. Rabia Şavluk'un ikizi olan Medine Şavluk ise hastanede tedavi altında.
Yangın, dün gece Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dumandan zehirlenen ikizlerden Rabia Şavluk ve arkadaşları Belinay İmeç hayatını kaybetti. Yaralı Medine Şavluk ise ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-24 15:02:00
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