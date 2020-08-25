Malazgirt Bahçeli’yi karşılamaya hazırlanıyor

Muş’un Malazgirt ilçesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustosta gerçekleştireceği Malazgirt Zaferi etkinlikleri ziyaretlerinden dolayı parti teşkilatında heyecanlı bekleyiş başladı.

Muş’un Malazgirt ilçesi ile Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt ilçelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katılacak olan MHP Lideri Devlet Bahçeli için Sultan Alparslan diyarı Malazgirt’te heyecanlı bekleyiş başladı. MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten ve ilçe Teşkilat üyeleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ilçeyi ziyaretlerinden duydukları heyecanı dile getirerek, “Liderimiz Devlet beyi Sultan Alparslan torunları olarak karşılamaya hazırız” dedi.

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