Protez bacağından uyuşturucu çıktı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-MUŞ´ta, engelli bir şüphelinin protez bacağı içinde 47,10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli bir kişinin
protez bacağı içine uyuşturucu sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada protez bacağa gizlenmiş 47,10 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-08-28 17:21:46
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