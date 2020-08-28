Uyuşturucu sevkiyatını protez bacağıyla sağlayan şahıs tutuklandı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta polis ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, protez bacağının içerisine uyuşturucu madde zulalayan bir kişi tutuklandı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda, 1 şahsın protez bacağının içerisine zulalanmış vaziyette 47,10 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Yakalan şüpheli şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.