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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Devlet destekli kurslara kadınlardan ilgi Muş’ta kurslar kontrollü şekilde yeniden açılmaya başladı

İHA

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen kurslar, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kontrollü bir şekilde yeniden açılmaya başladı.

(Özel) Devlet destekli kurslara kadınlardan ilgi Muş’ta kurslar kontrollü şekilde yeniden açılmaya başladı

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen kurslar, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kontrollü bir şekilde yeniden açılmaya başladı.
Muş’ta HEM ve İŞKUR desteğiyle açılan kurslar, özellikle ev kadınları ve genç kızlardan ilgi görüyor. Kursa katılan kursiyerler burada hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR’un sağladığı 47 TL’lik harçlıkla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı kurslara katılan kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerini halı ve kilimlerin üzerine nakşederek tarihi değerleri yaşatıyor. HEM tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda açılan 20 kursa yaklaşık 250 kursiyer kayıt yaptırdı. Devam eden kurslarla ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, dünyada ve Türkiye’de baş gösteren korona virüs nedeniyle bazı kurslara ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Kursiyerlerimizi ekonomik olarak destekliyoruz”
Kentin en büyük sorununun mesleksizlik olduğunu işaret eden Taylan, “Bizler de bu mesleksizliği gidermek, insanların bir meslek sahibi olup ileriki yaşamlarında sürekli bir kazanç elde edebilmeleri için meslek kursları açmaktayız. Bu süreçten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte gerekli tedbirleri alıp yine kurslarımıza başladık. Şu anki mevcut kursumuz ilk kurslarımızdan bir tanesi. Burada halı ve kilim kursu verilmekte. Bölgemizin önceden gelen bir mesleğidir. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Biz tekrar bu mesleği canlandırmak, evde oturan hanımlarımızın, kızlarımızın hem bir meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa açtığımız 17 kursumuz var. Yine bu virüs sürecinden dolayı sınıflarımızdaki sayıyı 10 ile 15 arasında sınırladık. Yaklaşık 200250 kursiyerimiz bulunuyor. Bütün kursiyerlerimize hem genel sağlık sigortası hem de harçlık olarak 47 TL para vermekteyiz” dedi.

“Elde ettikleri ürünleri satışa bile sunabilirler”
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Baskın ise halı ve kilim kursunu İŞKUR işbirliği çerçevesinde açtıklarını, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını ve kurslara kaldıkları yerden devam etmeye başladıklarını ifade etti. Halı ve kilim kursunda 15 kursiyerlerinin olduğunu anlatan Baskın, “Bu işi yaparken bu iş sadece burada kalacak değil. işin öğrenme aşaması burada oluyor. Kurs bittikten sonra aynı zamanda bu çalışmalar evde de sürdürülebilir. Çalışmalar sonucu elde ettikleri ürünleri satışa bile sunabilirler. Kendilerine de bir katkı söz konusudur. 20 civarında farklı alanlarda kurslarımız var” diye konuştu.

“Bu süreci çok güzel değerlendirip kendimizde meslek sahibi olabiliriz”
Kursa katılan kursiyerlerden Yasemin Eroğlu da, “İŞKUR ve HEM’in açtığı mesleki halı ve kilim dokuma kursuna katıldığını kaydetti. Kursa katılarak hem terapi gördüklerini hem de eve katkı sağladıklarını aktaran Eroğlu, “kendimizi ifade etmek adına bize burası büyük bir destek. İŞKUR ve HEM’e teşekkür ederim. Burada hem meslek öğreniyor hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. İnşallah bize verilen emeğin karşılığını verir, bu süreci çok güzel değerlendirip kendimizde meslek sahibi olabiliriz” şeklinde konuştu.

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