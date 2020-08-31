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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21 yıldır topladığı renkli taşlarla koleksiyon oluşturuyor

İHA

Muş'ta 21 yıldır renkli ve şekilli taşlara merak salan 55 yaşındaki Yavuz Koç, farklı illerden topladığı ve kendisine hediye edilen taşlardan muhteşem bir koleksiyon oluşturdu.

21 yıldır topladığı renkli taşlarla koleksiyon oluşturuyor

Muş’ta 21 yıldır renkli ve şekilli taşlara merak salan 55 yaşındaki Yavuz Koç, farklı illerden topladığı ve kendisine hediye edilen taşlardan muhteşem bir koleksiyon oluşturdu.
Merkeze bağlı Kale Mahallesi’nde ikamet eden Yavuz Koç; dere, ova, nehir ve denizden topladığı farklı taşları yaz mevsiminde evinin bahçesinde sergiliyor. Büyük zevk alarak yaptığı hobi işine arkadaşlarından da destek alan Koç’a, il dışından da hediye taşlar gönderiliyor. Taş koleksiyonuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavuz Koç, 2025 yıldır taş merakının olduğunu ve derelerden, ovalardan, bayırlardan, nehirlerden, denizlerden ve gittiği illerden taş topladığını söyledi. Kendisinin ve arkadaşlarının hediye ettiği birbirinden estetik taşların olduğunu anlatan Koç, “Bu pandemi döneminde daha yoğun bir şekilde bu işe zaman ayırdım. Zamanımın yüzde 90’ı pandemiden dolayı bu işle geçiyor. Zamanımı bu şekilde geçiriyorum. Severek yaptığım bir iş. Büyük küçük fark etmeden taşları getirip sergiliyorum. Zaman zaman arkadaşlarım gelip taşları inceliyor. Kimi taşı onlara hediye ederim. Taşların hepsi farklı farklı şekillerde. İçlerinde hayvan figürü olan var, güneş gibi, yıldız gibi parlayan taşlar var. Dikkat çekici taşlar. Her bir parça taş Antalya’dan, Ankara ve değişik illerden seçilip getirilen taşlardır. Yazın böyle açık havada taşları sergiliyorum. Zaman zaman temizliklerini deterjan ile yapıp yeniden yerlerine yerleştiririm. Bu işi severek ve zevkle yapıyorum. Stresimi bu taşlarla zaman geçirerek atarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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