TKDK’dan kadın arıcılara 17 bin kovan desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından Muş’ta hibe desteği hak kazanan 35 kadın arıcıya 17 bin adet kovan ve ekipman desteği verildi.

Kadın girişimcilere pozitif ayrıcalıklar tanıyan TKDK, bitki örtüsü florası bakımından çok zengin olan Muş’ta arıcılığa destek vermeye devam ediyor. Kadın girişimciler tarafından sunulan ve kontroller sonucunda uygun görülen projelere ek sıralama kriteri puanı veren TKDK, arıcılık projelerinde yüzde 65 hibe desteği ve yüzde 18 KDV muafiyeti avantajı sunuyor.

Kadın arıcılara verilen devlet destekleri hakkında açıklamada bulunan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, 4 milyon 136 bin TL yatırım bütçeli arıcılık projelerinin 2 milyon 688 bin TL hibe hakkı kazandığını belirtti. Kadın arıcılara bugüne kadar 1 milyon 100 bin TL hibe ödemesinin yapıldığını kaydeden Turan, hibe ödeme sürecinin ivedilikle devam ettiğini de belirtti. 35 kadın arıcının 17 bin adete yakın kovanla bal üretimi yaptığını da ifade eden Turan, bal üretimi için kovan ekipmanının yanı sıra gerekli diğer tüm ekipmanların da destek kapsamında olduğunu söyledi. Turan, kadınlara sağlanan pozitif ayrıcalık avantajlarından daha fazla kadın girişimcinin yararlanmasını istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.