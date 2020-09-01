Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Muş Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
Korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen mecliste yapılan ve yapılması planlanan hizmetler ile ilgili konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, önceki dönem belediye meclis üyesi olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Mehmet Selim Bingöl’ü rahmetle andı.

Muş Belediyespor BAL Liginde
Muş Belediyesporun BAL Ligine yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, desteklerinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Muş Belediyespora başarılar dileyen Başkan Asya, kura çekimini yapan meclis üyesi Serkan Çelik’e plaket takdim ederek başarılar diledi.
Korona virüs salgınının etkisinin dünya genelinde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Asya, Muş yerelinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, bu süreçte hastalığa yakalananlara geçmiş olsun dileklerini sundu.
İçme suyu ile ilgili yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Başkan Asya, bu duruma köklü çözümler üretmek için gayretlerinin devam ettiğini belirterek, “3 yıldır ilimizin tüm şebekelerini yenileyerek, hem yer altındaki kayıp ve kaçakların önüne geçmeyi hem de vatandaşlarımıza sağlıklı su temin etmenin mücadelesini veriyoruz. Malumunuz yaz aylarında su kaynaklarının yetersizliğinden ayrıca şehir merkezinde bahçe sulaması yaparak ciddi su israfı yapanlardan dolayı bazı kesimlerde mağduriyetler yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli sahada. Bu konuda vatandaşlarımızdan su israfının önüne geçmek için destek istirham ediyoruz” dedi.

İçme suyu projesinin ihalesinin 12 kasım’da yapılması planlanıyor
Alparslan 2 barajından içme suyu temini projesinin son aşamaya geldiğini kaydeden Başkan Asya, “Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürümüzle projemiz hakkında görüştüm. Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile 2020 yatırım programına alınan içme suyu projemizin 12 Kasım tarihinde ihale etmek üzere planlamalarını yaptıklarını ifade ettiler. İnşallah belirlenen tarihte yapılacak ihalenin ardından gelecek yıl ilk kazmanın vurulmasını umut ediyoruz. Bu projemizle ilimizin su sorununu tamamen giderilecek inşallah. Bizler de bu süreçte geçici çözümlerimizi devam ettirdik. Son olarak 4 sondaj çalışmamız oldu. İkisinin bağlantısı yapıldı. Geri kalan ikisinin de önümüzdeki günlerde şebekelerimize aktarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hayalimiz ve hasretimiz olan ‘Kent Meydanı’ projemiz başladı”
Başkan Asya, uzun uğraş verdikleri Kent Meydanı projesinde ilk kazmanın vurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
“Şu anda çalışmalar yapılıyor. Mevcut alanda terk edilmesi gereken binaların tahliyesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta sonuna doğru bir temel atma töreni ile süreci tamamen başlatmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 600 araçlık kapalı otoparkı ile birlikte bu şehirde nefes alabilecek ve hepimizin hayalini hasretini çektiğimiz projemizin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında çalışmalar devam ediyor
Üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Asya, “Şehir Mezarlığından Küçük Sanayi Sitesine kadar devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımızda çalışmalarımıza ağırlık verdik. Şehrimize yeni ve güzel bir bulvar kazandırmak üzere ciddi uğraşlar verdik. Birkaç sorunumuz vardı. Şükürler olsun bunları giderdik. Şimdi bu bölgede yağmur su kanalları yapılıyor. Alt temel malzemelerin serimi gerçekleştiriliyor. Bu güzergahtaki elektrik hatlarının yeraltına alınması için şahsım, milletvekilimiz ve il başkanımız ile birlikte gerekli görüşmeleri yaptık. Bu günlerde ihalesinin yapılacağını ifade ettiler. Aynı şekilde iki sanayimizin arasındaki sıkıntının çözümü için başkanlarımızla görüştük. Her iki sanayimizin başkanına da teşekkür ediyorum. 10 milyonu aşan bir maliyetle söz konusu bulvarımızın kaldırımını, yolunu ve aydınlatmalarını yaparak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Gelecek yüz yıla hitap edecek bu bulvarımızda emeği olan herkesin hayırla yad edileceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Asya, ‘Millet Bahçesi’ projesinin devam ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
“Bizler de TOKİ tarafından yapılan bu projenin paydaşı konumundayız. Çalışmalar sırasında yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında bizlere düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yılsonuna doğru projemizin tamamlanarak belediyemize devredilmesini umuyoruz. Muş Devlet Hastanemizin arka kısmındaki belediyemize ait arsanın kat karşılığında kullanılması için gerekli çalışmayı yaptık. Buradan elde edeceğimiz gelirle de şehrimize yatırım yaparak değerlendirmeyi planlıyoruz. Çar Çayı kenarındaki yol çalışmamızı devam ettiriyoruz. Devlet Su İşleri tarafından yapılması gereken çalışmalar var. Bu konuda taleplerimizi ilettik ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaların tamamlanması ile bu bölgede planladığımız alternatif yolumuzu da hayata geçireceğiz. Halk Ekmek Fabrikamızın inşası devam ediyor. Fırının kurulumu için gerekli montaj çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikamızı hizmete açacağız. Çalışma sezonumuzdaki rutin faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Kendi imkanlarımızla üretimini yaptığımız asfaltla cadde ve sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yeşilyurt, 15 Temmuz, Yeşilce, Sunay, Kültür gibi mahallelerimizin ardından Saray Mahallemizde asfalt çalışmaları devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar altyapısını tamamladığımız yolların üstyapısını yenileyerek hizmete sunmayı hedefliyoruz. Eski otogarımızın yerini değerlendirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Projemizi netleştirdikten sonra sizlerle ve kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Tarihi çarşımızın kamulaştırılması ile ilgili ilk adımı attık. İnşallah önümüzdeki günlerde buradaki vatandaşlarımızla kamulaştırma konusunda mutabık kaldıktan sonra projemizi uygulamaya başlayacağız. Bu duygularla eylül ayı meclis toplantımızda alacağımız kararların ilimizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diler, saygılar sunarım.”
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TKDK’dan kadın arıcılara 17 bin kovan desteği
YEREL HABERLER TKDK’dan kadın arıcılara 17 bin kovan desteği
Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar kaptırdı
YEREL HABERLER Baba-oğul, telefon dolandırıcılarına 34 bin dolar ...
Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolandırdı Mağdur şahıs dolandırıcıların kurduğu tezgahı savcılığa gidince anladı
YEREL HABERLER Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan ...
Polis ve esnaf el ele terör örgütü PKK’nın kış üslenmesine darbe vuruyor Polisten terör örgütü PKK’nın kış üslenmesini engellemek için çalışma
YEREL HABERLER Polis ve esnaf el ele terör örgütü PKK’nın kış ...
Polis, esnafı terörle mücadele konusunda uyardı
YEREL HABERLER Polis, esnafı terörle mücadele konusunda uyardı
MŞÜ’de “Öğret STEM Kampı” sona erdi
YEREL HABERLER MŞÜ’de “Öğret STEM Kampı” sona erdi
Malazgirt’te ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Malazgirt’te ilk ders zili çaldı
21 yıldır topladığı renkli taşlarla koleksiyon oluşturuyor
YEREL HABERLER 21 yıldır topladığı renkli taşlarla koleksiyon ...
Şifalı diye içilen suda bakteri bulundu
YEREL HABERLER Şifalı diye içilen suda bakteri bulundu
Muş’ta ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Muş’ta ilk ders zili çaldı
21 yılda topladığı taşları evinin bahçesinde sergiliyor
YEREL HABERLER 21 yılda topladığı taşları evinin bahçesinde ...
Bulanık’ta ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Bulanık’ta ilk ders zili çaldı
Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
YEREL HABERLER Malazgirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
Bulanık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
YEREL HABERLER Bulanık’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X