Bulanık MYO öğrencilerinin yurt sorunu

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– Muş Alpaslan Üniversitesine bağlı Bulanık ilçesinde 2018 yılında eğitim vermeye başlayan meslek yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin barınma sorunları bir türlü çözülemiyor.

Bulanık'a MYO açılması için dönemin siyasetçileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından barınma sorunun çözüleceğine dair verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle farklı şehirlerden gelen öğrenciler, yurt sorunu ile karşılaşınca kayıt yaptırmaktan vazgeçip geri dönüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bulanık MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi, "20202021 eğitim öğretim yılında meslek yüksekokulumuz bölümlerinin doluluk oranları YKS tercih sonuçlarına göre yüzde 100’dür. Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu olarak böyle önemli bir başarının sağlanmış olması bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Fakat yakalanan bu başarının ilçemizde hala yurt imkânlarının oluşturulamaması sebebiyle gölgelenmesi, bizleri derinden üzmektedir. Yüksekokulumuzun bu durumu, YÖK Kalite Kurulunun yapmış olduğu detaylı inceleme neticesinde yazılan raporlara da yansımıştır. Yüksekokulumuzun gerek bölgemiz gerekse ilçemiz açısından önemi göz önünde bulundurulduğunda, yurt imkânlarının ivedi bir şekilde çözülmesi için Bulanık ilçesi olarak inisiyatif almamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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