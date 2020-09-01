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Muş'ta kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü

DHA

Muş'ta kısa süreli fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta kısa süreli etkili olan fırtına çatıları uçurdu, araçlar zarar gördü.
Muş'ta saat 17.00 sıralarında etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir sitenin çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac ve keresteler, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Araçlardan biri kullanılamaz hale geldi. Araç sahipleri çatı sac ve kerestenin altında kalan araçlarını kurtarmaya çalıştı.
Olayın yaşandığı bölgede polis güvenlik önlemi alırken araç sahiplerinden Bilal Engin, "Aniden meydana gelen birkaç saniyelik fırtına sonucu, çatıdan çürümüş tahtalar söküldü ve araçların üzerine düştü. Araç pert oldu maalesef. Gelen mala gelsin. Çok şükür can kayba yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-09-01 18:58:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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