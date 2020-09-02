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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balotu Kavunu Tezgâhlardaki Yerini Aldı

İHA

Balotu Kavunu Tezgâhlardaki Yerini Aldı

Muş’un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde yetiştirilerek piyasaya sürülen kavun, yol kenarlarında kurulan tezgâhlardaki yerini aldı.
Mevsimsel koşullar nedeniyle kavun ekiminin en geç yapıldığı illerden biri olan Muş'ta, üreticiler hasadını yaptığı ürünleri satışa çıkararak alıcıları beklemeye başladı. Birçok üretici ise ürünlerinin tamamen organik olduğunu ve pazar sorunu yaşadıklarını söylediler
Yılın ilk hasadını alan kavun üreticileri, traktörlerle doldurdukları kavunlarla alıcıların yolunu beklemeye başladı. Traktör römorklarında kavunları satışa çıkaran Remzi Erdoğan isimli üretici, ürünlerinin tamamen organik olduğunu belirterek alıcıları beklediklerini söyledi. Komisyoncuların başta Adana, Mersin ve diğer şehirlerden ürünleri tercih etmesinden dert yanan Erdoğan, Muş ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.
Diğer illerden gelen kavun fiyatı ile Muş kavunları arasında büyük bir fark olduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz ailece büyük bir emek vererek bu kavunları yetiştiriyoruz. Yılda 5 defa elle çapa yapıyoruz ve her hafta suluyoruz. Yaptığımız masraflarla ürünlerimizi bu duruma getiriyoruz. Bizim sıkıntımız satışın olduğu zamanda oluyor. Kilosunu 1,5 TL’den veriyoruz. O kadar masraf yapmamıza rağmen kilosu 1,5 TL bizi kurtarmıyor. Bizde üreticiler olarak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Fakat en büyük sıkıntımız alıcıların fiyatları çok bulmasıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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