Muş’ta çerezlik ay çekirdeği ve dane mısır ekimi

Muş’taki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi, kentte çerezlik ay çekirdeği ile danelik ve popcorn mısır ekimi yaparak çeşitlerin verimliliğini araştırmaya başladı.

2 bin dekar alanda ekimi yapılan mahsullerle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız Alparslan Tarım İşletme Müdürü Recep Mergen, 2020 yılında Muş’ta ilk kez çerezlik ay çekirdeğinin sulu tarımda yapıldığını söyledi. Yaklaşık bin 500 dekar alanda çerezlik ay çekirdeği ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Mergen, “Dekarda yaklaşık olarak 500 kilogram verim bekliyoruz. Muş çiftçisini çerezlik ay çekirdeği konusunda bilgilendiriyoruz. Bu yılki ay çekirdeği verimi yılın hava şartlarına göre iyi görünüyor. Bin 500 dekar çerezlik ay çekirdeği, 160 dekar silajlık mısır, geri kalan alanımızda da şeker pancarı ekimi yaptık. Silajlık mısır olarak 160 dekarda 5 çeşit silajlık, 4 çeşit danelik, 9 çeşit ise popcorn mısır ekimini yaptık” dedi.

Muş’ta ilk kez dane mısır ekimi yapıldığını hatırlatan Mergen, “Dane mısırda da 5 çeşit denememiz oldu. Bununda sonuçlarını 15 Eylül gibi alacağız inşallah. Muş çiftçisine de dane mısır konusunda bilgilendirmeler yaptık. Bu mahsulleri deneme amaçlı ektik. Muş şartlarında bu çeşitlerin verimlerini gözlemliyoruz. Bu ürünlerin de Muş şartlarında nasıl olacağını araştırıyoruz. Buna göre çiftçileri ve bölgedeki vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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