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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta TKDK destekleriyle hayvancılık gelişiyor

İHA

Muş’ta TKDK destekleriyle hayvancılık gelişiyor

– Muşta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle modern bir hayvancılık işletmesi kuran Veysel Çetin, “Şu anda Avrupa standartlarında modern bir şekilde hayvancılık yapıyoruz. Yanımızda eleman çalıştırıyoruz, onun da ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Hem Muş’umuzun ekonomisine hem de Türkiye’mizin ekonomisine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK tarafından yayınlanan IPARD II 1. Başvuru Çağrısı döneminde sunduğu projesi kabul edilen ve yatırımın tamamlanmasıyla hibe desteği alarak faaliyetlerine başlayan Veysel Çetin, hayvan varlığını her geçen yıl artırıyor. 1 milyon 743 bin TL yatırım bütçesine sahip projeye TKDK tarafından yüzde 65 hibe oranı ile 1 milyon 150 bin TL hibe desteği verildi. 40 büyükbaş hayvanla başladığı hayvancılık faaliyetlerini 120 baş ile modern uygulamalarla sürdürdüğünü belirten Çetin, “Bu projemizi Muş’a bağlı Yeşilova beldesinde yapmış bulunuyoruz. Daha önceden hayvancılık yapıyorduk. Hayvancılığımızı geliştirmek, modernleştirmek için TKDK’ya başvurduk ve proje verdik. Projemiz onaylandı. 1 milyon 743 bin lira, bunun yüzde 65’i kabul gördü. Bu da 1 milyon 150 bin liraya tekabül ediyor. Projemizi 2017 yılında hayata geçirdik. O süreçten beri besi hayvancılığı yapıyoruz. Baba mesleği olan hayvancılığı eski düzen yapıyorduk ama istediğimiz verimi alamıyorduk. Projemiz onaylandıktan sonra 40 hayvanla başladığımız işe şu anda 120 başla devam ediyoruz. Kesimlik olarak et işi yapıyoruz. Bu 1 milyon 743 binin içinde inşaat, etrafının duvarı olsun, makineekipmanı olsun zaten hepsi mevcut. Devlet desteği olmasa eski düzene devam edecektik. Devletimizden Allah razı olsun. Projemiz geçtikten sonra bize bu şartları sağladı. Şu anda Avrupa standartlarında modern bir şekilde hayvancılık yapıyoruz. Yanımızda eleman çalıştırıyoruz, onun da ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Hem kendimizin hem eleman çalıştırdığımız için mutluluk duyuyoruz. Hem Muş’umuzun ekonomisine hem de Türkiye’mizin ekonomisine katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.
Hayvancılık işletmesinde bir yıldır çalışan Mehmet Refik Karakaya ise yerli ve yabancı ırklardan oluşan 120’den fazla hayvanın bakımını yaptığını belirtti. Devlet destekleri sayesinde hayata geçen bu yatırımların insanlara iş imkanı sunduğunu ifade eden Karakaya, “Bir yıldır burada çalışıyorum. Devlet desteğiyle iş sahibi oldum ve burada çalışıyorum. Gün içinde hayvanlara bakıyorum. Temizliğini, tarağını yapıyorum, yemini ve suyunu veriyorum. Allah devletten razı olsun. 120’nin üzerinde hayvan var burada, bakımını yapıyorum. Römork, karma ve harman makinesi var. Yemi içine atıp harman makinesiyle karıştırarak hayvanlara veriyorum. Devlet desteğiyle çok güzel imkanlarımız var. Devlet desteği ile çok insan iş sahibi oldu. Yan taraflarda da çiftlikler var, çalışan insanlar var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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