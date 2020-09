Başkan Asya Zabıta Haftası'nı kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm zabıta personellerinin haftasını tebrik etti.

Her yıl 17 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Gecesini gündüzüne katarak, ilimizin ve halkımızın güven ve sağlık ortamında bir hayat sürmesini sağlayan zabıta teşkilatımızın tüm mensuplarının özel gününü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Zabıta teşkilatının 194. yıldönümünün kutlandığını ifade eden Başkan Asya, “Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Belediyelerin farklı alanlarında hizmet veren zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan zabıta ekiplerimiz, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için güvenlik, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerekmektedir. Tüm bu görevleri yerine getirirken belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görerek her zaman vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Zabıta Teşkilatının 194’üncü yıldönümünde bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Muş Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta mensuplarının Zabıta Haftası’nı kutlar, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

