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1022 kahraman 'Yıldırım-9 Şenyayla' operasyonunu sürdürüyor

DHA

1022 kahraman 'Yıldırım-9 Şenyayla' operasyonunu sürdürüyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca başlatılan 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' devam ediyor. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1022 personel, görev alıyor.
Muş, Bingöl ve Diyarbakır bölgesini kapsayan 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' ikinci gününde. Dün başlayan ve Muş, Bingöl, Diyarbakır Jandarma Komutanlıklarında görevli 1022 personelin katıldığı operasyonda sıcak havaya rağmen arazi didik didik aranıyor. 35 dereceyi geçen sıcağa rağmen güvenlik güçleri 30 kilometre yürüyor, mayın dedektörüyle araziyi tarıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığı operasyon kapsamında güvenlik güçleri, dağ ve taşları aşarak, özellikle ağaçlık alanları aramadan geçiriyor. 
Bu arada İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan ve Yıldırım ismi verilen 8 ayrı operasyonda bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 22 işbirlikçi yakalandı. 80 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği aramalarda, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-09-04 17:12:19

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