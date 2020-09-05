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Müzik ile terapi uygulanan özel öğrenciler topluma kazandırılıyor                

DHA

Müzik ile terapi uygulanan özel öğrenciler topluma kazandırılıyor                


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde faaliyet gösteren Özel Çağdaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işitme, zihinsel, özel öğrenme ve bedensel engellilere müzik ile terapi uyguluyor. Öğretmenleri eşliğinde saz ile şarkılar seslendirerek müzik ile terapi olan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Müzikli terapiyle engelli öğrencilerin topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.
Varto ilçesinde faaliyet gösteren Özel Çağdaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, sürekli olarak yaptığı yeni çalışmalarla engelli öğrencilerine yönelik eğitimini sürdürüyor. Özellikle işitme, zihinsel, özel öğrenme ve bedensel engellilere yönelik hizmetlerinin yanında ayrıca müzik ile terapi hizmeti sunan rehabilitasyon merkezi, donanımlı öğretmen, usta öğreticileri ile sosyal ve kültürel çalışmalara da yer veriyor.
Öğretmenleri eşliğinde saz ile şarkılar seslendirerek müzik ile terapi olan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Seslendirdikleri şarkılarla özellikle arkadaşları ve öğretmenlerinin alkışlarını alan öğrenciler, böylece sosyal ve kültürel etkinliklere de imza atma şansı yakalıyor. Müzikli terapi etkinliği kapsamında engelli öğrencilerin bir yandan var olan sıkıntıları terapi edilirken, bir yandan da topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.
MÜZİK İLE TERAPİNİN AMACI
İlçenin 99 köyünden öğrenci aldıklarını ve okuldaki öğrenci sayısının 230 olduğunu söyleyen Merkez Müdürü Remzi Tepe, "Engelli bireylerin topluma kazandırılması kapsamında dört ana dalda çalışmalarımız var. Bu çalışmaların dışında özellikle çocuklarımızın sosyal yönden etkileşimlerini sağlamak, topluma daha iyi rehabilite etme anlamında zaman zaman sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oluyor" dedi. Müzik ile terapi etkinliğinin amacından söz eden Tepe, şunları söyledi:
"Özellikle engelli bireyler kendilerini ifade etmede zorluk yaşadıkları, köy düğünlerinde, çevrelerinde, arkadaşlar gruplarında veya bulundukları oyun grubunda ya da okullarındaki etkinliklerde kendilerinden, doğal yaşamdan, hayatlarının eksikliğinden ve engelli olmalarından dolayı kendilerini ifade edemediklerine dair sıkıntılarını müzikle terapi etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu; yani kendini ifade edemeyen, toplumda hep böyle bir adım geriden gelen, doğuşundan bugüne kadar hep böyle sıkıntılarla veya ötekileştirilmiş bir birey olarak kendisini gören çocuğu, bireyi, öğrenciyi biz burada topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de özellikle müzik kanalını mükemmel kullanmaya çalışıyoruz. Bu konuda eğitimci arkadaşlarımız var." 
ÖĞRENCİLERİN TAMAMI ETKİNLİĞE KATILIYOR
Müzikle terapi etkinliğine öğrencilerin tamamının katıldığını vurgulayan Tepe, "Zaman zaman müzikle terapi etkinliklerimiz oluyor. Öğrencilerimizin de tamamı katılıyor. Sanatçı pozisyonunda olanlar da öğrencilerimizin kendileridir. Bir başka yerden öğrenci falan almıyoruz. Yani hem çocuğu terapi etmeye çalışıyoruz, hem de çocuğun kendisini ifade ederken müziği bizzat kendisinin kullanmasını istiyoruz, bunu sağlıyoruz. Bununla ilgili de bir başarı elde ettiğimize inanıyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-09-05 09:35:53

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