Başkan Asya, asfalt çalışmalarını inceledi Üstyapı çalışmaları ile mahallelerin çehresi değişiyor

Muş Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan altyapı hatlarını yenileyip diğer yandan asfalt çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor.

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Dere Mahallesi’nde başlattığı üstyapı çalışmaları asfaltla sonlandırdı. Belediye Başkanı Feyat Asya, Dere Mahallesinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında esnafların çay davetine icabet eden Başkan Asya, bir süre onlarla sohbet etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Asya, ara sokakların asfalt seriminin hızlandırılmasını istedi.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Çünkü bizlere güvenen bu şehrin aziz sahiplerine hizmet sözümüz var. Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ilimizi ihya etmeye devam ediyoruz. İşin en güzel tarafı bu süreçte vatandaşlarımızın hayır duaları ile memnuniyetlerini dile getirip hizmet şevkimizi arttırmaları. İlimizin yüz yıllık geleceğini kurtarmak için son üç yıldır yeraltı hatlarını yeniliyoruz. Bu süreçte toz, duman, tahrip olan yollar ve su kesintileri ile ciddi sıkıntılar yaşadık. Şükürler olsun işin sona geldik. Sabır ve metanet gösteren hemşerilerime minnettarım. Altyapı çalışmaları ile cefasını çektiğimiz bu hizmetlerin sefasını sürdürmek için mahalle mahalle üstyapı yenileme çalışmamızı defam ettiriyoruz. İnşallah sezon sonunda bu hedefimizi iyi bir aşamaya getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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