Devlet teröre kudretini, vatandaşa şefkatini gösteriyor Güvenlik güçleri Şenyayla’da teröre darbe indirirken, İl Özel İdare ekipleri bölgede yolları asfaltlıyor

Muş, Diyarbakır ve Bingöl üçgenindeki Şenyayla bölgesinde güvenlik güçleri tarafından Yıldırım9 Operasyonu sürdürülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de terörden temizlenen bölgeye geri dönen vatandaşlara asfalt yol ve hizmet götürüyor.

Muş’ta terörden arındırılan köyler canlanmaya devam ediyor. Özellikle Şenyayla bölgesinde sürdürülen başarılı operasyonların ardından hizmetler de hızla bölgeye götürülüyor. Kayalısu, Alaniçi ve İnardı köylerinde asfaltlama çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, tarımsal, içme suyu, köprü ve birçok temel ihtiyacı karşılamaya devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Şenyayla bölgesine gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkeze bağlı Alaniçi, Kayalısu köylerindeki asfalt çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Kayalısu köyünün terör nedeniyle boşaltılan bir köy olduğunu hatırlatan Yentür, “Şu anda vatandaşımızın geri dönmesi, devletimizin güvenliği sağlaması ve devletimizin de hizmetleri buraya getirmesiyle beraber vatandaş ciddi manada köyüne dönüş yaptı. İlimiz genelinde yaklaşık 160 kilometre statik kaplama şu ana kadar yaptığımız, 10 kilometre BSK, 130 bin metrekare de kilitli parke taşıyla bu hizmetleri İl Özel İdaresi olarak vermiş bulunmaktayız” dedi.



“Vatandaş babasından, dedesinden kalan topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor”

“Devletimiz özellikle terör nedeniyle boşalan yerlere güvenliğin sağlanmasıyla vatandaşa kamu yatırımlarını hızlı şekilde aktardı” diyen Yentür, “Gelen vatandaşın yolunu, içme suyunu, tarımsal amaçlı suyunu, hayvancılıkla ilgili diğer iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere her yıldan daha fazla program yapıldı. Özellikle nefes olan her yere hizmet götürmek bizim görevimizdir. Vatandaş babasından, dedesinden kalan topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Devletimiz güvenliği sağlayınca vatandaş geliyor. Özellikle biz çok önemli sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.



“Güvenlik güçlerimiz orada operasyon yapıyor, personelimiz de burada yol çalışması yapıyor”

Güvenlik güçlerinin operasyonlara devam ettiğini ve ekiplerin de bu bölgeye yakın bir alanda yol yapım çalışması yürüttüğünü ifade eden Yentür, “Şu anda Şenyayla bölgesindeyiz. Özellikle Kayalısu köyü Şenyayla’nın toprak bütünlüğü açısından son köyümüz. Allah, güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Güvenlik güçlerimiz orada operasyon yapıyorlar, personellerimiz de burada yol çalışmalarını yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise köylerinin 1993 yılında terör nedeniyle boşaltıldığını ve kimsenin kalmadığını söyledi. Köye hızlı bir şekilde dönüş başladığını anlatan Muhtar Erez, “İl dışından gelen vatandaşlarımızla nüfusumuz yüzde yüz arttı. Devletimiz alt yapı, içme suyu, köprü, asfalt, cami hizmetini getirdi. Nüfusumuz yaklaşık olarak 600’e ulaştı. Bu bölgenin tamamı terörden temizlendi. Gönül rahatlığıyla evlerimize gelebildik. Herkes kendi arazisine kendi evini yaptı. Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin” dedi.

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