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Muş Belediyesi sayesinde master şefler yetişiyor Muş’ta altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik faaliyetleri de aksatılmıyor

İHA

Muş Belediyesi sayesinde master şefler yetişiyor Muş’ta altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik faaliyetleri de aksatılmıyor

Muş Belediyesi, altyapı ve üstyapı alanındaki yoğunluğa rağmen sosyal belediyecilik faaliyetlerini de aksatmayarak meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.
Muş Belediyesi tarafından meslek edindirme kursları kapsamında kadınlara yönelik aşçılık kursu açıldı. Kentin su, kanalizasyon ve yol gibi çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilin her kesimine hitap eden projeleri de hayata geçiriyor. Korona virüs salgını dolayısıyla kursiyer sayısının kısıtlı tutulduğu proje; Muş Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleştiriliyor. 11 Kasım tarihine kadar devam edecek olan ve Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen aşçılık kursunda kadın kursiyerler kentin yöresel ürünlerini yaparak hem meslek edinmelerini kolaylaştırıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş yiyecekleri canlı tutuyor. 12 kadın kursiyerin bulunduğu aşçılık kursunda pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak gerekli çalışmalar yapılıyor.
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu kursun kadınların meslek edinmelerinde ve sosyalleşmesindeki önemine vurgu yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumunun (İŞKUR) kursun paydaşları olduğunu söyleyen Başkan Asya, “Bu tür çalışmalarımızla kadın kardeşlerimizin sahip olduğu beceri ve yetenekleri daha da geliştirerek meslek edinmelerini sağlamak ve aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Belediye olarak asli görevlerimizin yanı sıra toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki aksaklıklarını gidermenin gayretindeyiz. Bu kapsamda gençlerimize, bayanlarımıza ve toplumun diğer kesimlerine yönelik faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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