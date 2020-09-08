Muş’ta bir köy karantinaya alındı

Muş’ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşağıyongalı köyünde korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.