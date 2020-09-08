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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğalgaz altyapısında sona gelindi

İHA

Doğalgaz altyapısında sona gelindi

Muş’ta doğalgaz altyapı çalışmalarını sürdüren Doğugaz Bitlis, Bingöl, Muş Dağıtım A.Ş., 34 kilometre çelik ve 184 kilometre de polietilen boru döşemesini tamamlayarak yatırım programında sona yaklaştı.
Muş’ta yaklaşık 22 bin aboneyi gazla buluşturan Doğugaz, 2020 yatırım yılı programındaki çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında başlatılan altyapı çalışmasındaki çelik imalatının yüzde 100’ünü tamamlayan Doğugaz, polietilende de yüzde 90’ını tamamladı. Vatandaşlara temiz, hesaplı ve konforlu gaz arzını ulaştıran Doğugaz, altyapı çalışmasını yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.
Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Doğugaz Yapım İşletme Müdürü Kenan Uzun, Doğugaz olarak Muş altyapısına 2015 yılında başladıklarını ve 2016 yılında da şehir şebeke hatlarından abonelere gaz arzı sağlandığını hatırlattı. Çelik imalatının yüzde 100’ünü, polietilenin de yüzde 90’ını tamamladıklarını kaydeden Uzun, “Kalan yüzde 10’luk oran ise mücbir sebepten kaynaklı, imara açılmayan yollar, parsel terki yapılmayan yerledir. Yılsonuna kadar belli bir oran daha yapmayı düşünüyoruz. Muş’ta 2015 tarihinden itibaren 34 kilometre çelik, polietilende de yaklaşık 184 kilometrelik bir altyapı imalatı gerçekleşti. Bin 12 kilometre çelik ve polietilen imalatı yapıldı. Toplamda da 5 bin 72 servis kutusu konuldu. Genel olarak da Muş, Bitlis ve Bingöl’de 15 bin 101 servis kutusu hizmet vermektedir. Şu an Muratpaşa, Kale, Sütlüce ve Hürriyet mahalleleri 2020 yatırım programımızda ve çalışmalar sürüyor. Bu yıl planladığımız yatırımları 2020 yılsonuna doğru bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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