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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce “Memleket Hareketi” için Muş’ta

İHA

Muharrem İnce “Memleket Hareketi” için Muş’ta

– ‘Memleket Hareketi’ kapsamında Muş’a gelen eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, “Her şey değişti dünyada ve Türkiye’de ama Türkiye’de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Yine Ankara’da, merkezdeki binalarda yan yana odalarda oturup bir hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var” dedi.
Havayolu ile Muş Sultan Alparslan Havalimanına gelen Muharrem İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İnce, çelikten yapılan köprüleri, betondan yapılan köprüleri televizyonlarda, meydanlarda çok konuştuklarını söyledi. İnce, “Biz de bugün bir köprü yapmaya geldik ama gönül köprüsü yapmaya geldik. Türkiye’yi karış karış gezeceğiz demiştik. Bugün Muş’tayız. Şimdi vatandaşları dinleyeceğiz. Buradan Bitlis ve Van’a geçeceğiz” dedi.

“Her şey değişti dünyada ve Türkiye’de ama Türkiye’de siyaset yapma biçimi değişmiyor”
Türkiye’yi gezerek yeni siyaset yapma biçimini milletle birlikte öğreneceklerini anlatan İnce, “Artık televizyon kanalları izlenmiyor, YouTube var. Merkez Bankası para basmıyor artık, sadece kripto paralar var. Her şey değişti dünyada ve Türkiye’de ama Türkiye’de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Yine Ankara’da, merkezdeki binalarda yan yana odalarda oturup bir hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var. Biz durumu kavramaya çalışıyoruz. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir Türkiye’yi dolaşıp dertlerini dinleyeceğiz, çözüm önerilerini anlatacağız. Bunları dillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ben okul üzerinden öğrencileri sınıflandırmam”
İnce, Erol Mütercimler’in imam hatip mezunları hakkında sarf ettiği sözleri de şu şekilde değerlendirdi:
“Ben okul üzerinden öğrencileri sınıflandırmam. Ben fizik öğretmeniyim. Bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatiplilerin, Anadolu liselerinin, fen liselerinin, güzel sanatlar liselerinin. Hepsi bu memleketin evladıdır. Ama bu memlekette de sapık az yok yani, çok sayıda da var bu. Bu da bir gerçek. Ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru bulmam, şık bulmam. Ayrıca ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım. Biz hep toprak bütünlüğünü konuştuk bu ülkede. Hiç itirazım yok buna tabi ki destekliyoruz. Bizde toprak bütünlüğünden yanayız ama bu memlekette birde insan bütünlüğü lazım” diye konuştu.
İnce, buradaki açıklamasının ardından kent merkezine geçerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra karayolu ile Bitlis’e geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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