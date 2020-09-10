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(Özel Haber) MŞÜ’de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı MŞÜ’de ekilen Virginia tütününün kırımı yapıldı

İHA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa ekimi yapılan Virginia tütününün hasadı yapılarak, ürünün bölgeye tanıtımı ile çiftçinin ekonomisine önemli kazanç sağlanması hedefleniyor.

(Özel Haber) MŞÜ’de ilk defa Virginia tütünü ekimi yapıldı MŞÜ’de ekilen Virginia tütününün kırımı yapıldı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa ekimi yapılan Virginia tütününün hasadı yapılarak, ürünün bölgeye tanıtımı ile çiftçinin ekonomisine önemli kazanç sağlanması hedefleniyor.
Muş Alparslan Üniversitesi, bölgede ilklere imza atmaya devam ediyor. Özellikle yabancı menşeli markaların kullandığı Virginia tütününü kampüs alanındaki sera ve bahçede üreten MŞÜ, çiftçilerin de kendilerini geliştirmesini sağlıyor. Ekimi yapılan Virginia tütünüyle ilgili bilgi veren MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Muş’ta ve bölgede ilklere imza atmaya devam ettiğini söyledi. Özellikle yeni tarımsal ürünlerin, yeni çeşitlerin Muş’a, bölgeye ve üniversiteye getirilmesinde büyük destek sağlayan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a teşekkür eden Prof. Dr. Karadağ, “Şu anda Muş tütün üretimi açısından özellikle şark tipi dediğimiz, yarı şark tipi dediğimiz tütünler açısından önemli bölgelerden bir tanesidir. Burada üretimleri gerçekleştiriliyor. Yalnız Amerikan Blend dediğimiz yabancı menşeli sigara harmanlarının içerisinde ise bizim şark tipi tütünlerin oranı çok düşüktür. Çoğunluğu, yüzde 70 kadarı Virginia adını verdiğimiz bir tütün çeşidinden kaynaklanmaktadır. Virginia tütünü bugün yerli ve yabancı sigara fabrikalarının, firmalarının özellikle Türkiye’de bakıldığı zaman Adıyaman’da, Batman’da, Siirt’te, Diyarbakır’da üretimlerini görmekteyiz. Biz üniversitemizi ilk defa Virginia tütünleriyle buluşturmak istiyoruz. Tütüncülük burada çok önemlidir. Dolayısıyla eğer biz Virginia tütününü bu bölgede yayabilirsek çok önemli bir kazanç elde edeceğimiz kanaatindeyiz” dedi.
Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yenikalaycı ise bu sene ilk defa Virginia tütünü deneme ekimi yaptıklarını ifade etti. Tütünün Muş koşullarına uyum durumunu araştırdıklarını anlatan Yenikalaycı, “Muş’ta tütünün adaptasyonu, verim ve kalitesi üzerine çalışmalar yapmaya başladık. Virginia tütünü bizim yerli şark tütünlerine göre daha büyük kıtalı, daha yüksek boylu, verim potansiyeli 34 kat daha fazla olan, dolayısıyla çiftçiye geliri daha fazla olan bir tütün çeşididir. Burada uygun yetiştirme teknikleriyle bu tütünü burada yetiştirebiliriz.” diye konuştu.

“Çiftçilerimize eğitim vermeye açığız”
Çiftçilere eğitim verme yönünde her zaman açık olduklarını aktaran Yenikalaycı, “Her türlü eğitimi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak çalışmalarını yürütebiliriz. Bu konuda gereken desteği her zaman üreticilerimize vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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