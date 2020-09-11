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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

”EBA Mobil Destek Araçları” Muş yollarında

İHA

”EBA Mobil Destek Araçları” Muş yollarında

Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan EBA Mobil Destek Araçları ile teknik donanıma veya internete sahip olmayan öğrencilere okulda gibi eğitim verilmeye başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının projelerinden olan ve Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün desteğiyle hazırlanan Gezici EBA Mobil Destek araçları Muş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye hazırladı. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Milli Eğitim Müdürümüz Enver Kıvanç'tan Gezici EBA Mobil Destek araçlarını hakkında bilgi aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “Küresel salgın nedeniyle eğitim öğretime çocuklarımız evlerde EBA sistemi üzerinden bağlanmak suretiyle devam ediyor. Bu ayın 21’inden itibaren kademeli olarak okullarda açılış ve bir hareketlenme olacak. Destek mahiyetinde EBA sistemi, yine devam ediyor. İlde EBA noktaları kurduk. Çünkü her çocuk bazen kendi evinden bağlanamıyor, donanımı imkanları olamaya biliyor. İl merkez ve ilçelerimizde olsun, Kaymakamlarımız onlarda ilçelerinde bu işi yaygınlaştırıyorlar. EBA noktalarından çocuklar bağlanmaya başladı. Şuan 2 tane Mobil Destek Araçlara giydirme yaptık. İnternet sistemi üzerinden gidecekler, çocuklara bu imkanı okul bahçesinde yada okul içerisinde bu taşınır tabletler marifetiyle yapacaklar. EBA noktalarımızın dışında şuanda ikinci bir destek alternatifi olarak ortaya çıktı. Ben bu başarılı çalışmadan dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze, EBA destek noktalarını yaygınlaştırmaya çalışan değerli kaymakam kardeşlerime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımıza tekrar zihin açıklığı diliyorum” dedi.

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