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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta son 45 günde 27 bin ton asfalt serildi

İHA

Muş’ta son 45 günde 27 bin ton asfalt serildi

Muş Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında son 45 günde kendi imkânlarıyla 27 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Çalışma sezonunu yoğun bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kenti her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam ediyor. Muş’un altyapı gibi köklü sorunlarına çözüm üretmek için tüm riskleri göze alan Muş Belediyesi yer altı şebekeleri değişen cadde ve sokakları başlattığı üstyapı çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşturuyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kapsamda son 45 günde 27 bin ton asfalt serildi. Günlük 500600 ton civarında belediyenin kendi plentinde ürettiği asfaltla şehrin birçok mahallesindeki ana ve ara sokaklar modern bir görünüm kazandı. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu yıl için belirlemiş olduğumuz plan ve programlar çerçevesinde şehrin birçok bölgesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışma sezonumuzun yoğun ve verimli bir şekilde geçiriyoruz. Bir yandan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişimini yaparken diğer yandan tahrip olan yeni yolların üstyapısını yapıyoruz. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak ekiplerimiz özverili bir çalışma sergiliyor. Son 1,5 ayda 27 bin ton asfalt üreterek şehrin birçok bölgesini toparladık. Muş Belediyesinin kendi imkanları ile böyle bir çalışmayı yapması başlı başına bir başarıdır. Yeşilyurt, Yeşilce, 15 Temmuz, Saray, Sunay, Dere ve Kültür mahallelerinin ardından ekiplerimiz Muratpaşa Mahallesi’nin üstyapısına başladı. Muratpaşa Mahallesi’nin de bugün itibari ile önemli bir kısmı tamamlandı. Bundan sonra Hürriyet Mahallesi Tepe Bağı mevkii, Karşıyaka Mahallesi ve şehrin bazı bölgelerinde lokal çalışmalar yapılacak. İnşallah sezon sonuna kadar altyapısı tamamlanan tüm yollar asfaltlanmış olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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